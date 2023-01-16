Samanyolu Haber /Gündem / Babası vefat eden Yakup Saygılıya cenazeye katılması için izin verilmedi /16 Ocak 2023 21:14

Babası vefat eden Yakup Saygılıya cenazeye katılması için izin verilmedi

17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını gerçekleştirdiği için tutuklanan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın üzüntüden kanser olan babası vefat etti. 8 yıldır cezaevinde tutsak edilen Saygılı’ya babasının cenazesine katılmasına izin verilmedi.

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17/25 Aralık tarihi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 4 bakan ve üç oğlu ile üst düzey bürokratlara İstanbul Savcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen Yakup Saygılı’nın babası Rasim Saygılı bir süre önce üzüntüden akciğer kanseri olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Rasim Saygılı 83 yaşında geçtiğimiz Cumartesi günü vefat etti. 8 yıldır cezaevinde tutsak edilen Yakup Saygılı’ya babasının cenazesine katılmasına izin verilmedi.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yürüttüğü için ertesi gün görevden alınan ve ardından meslekten ihraç edilen İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı 4 Eylül 2014’te tutuklanmıştı.
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