Samanyolu Haber /Gündem / Babasını son bir kez göremeden hayata veda etti /30 Temmuz 2020 00:31

Babasını son bir kez göremeden hayata veda etti

2,5 yıldır Kahramanmaraş’ta tutuklu olan KHK’lı öğretmen Rasih Erdoğan’ın oğlu Mehmet Erdoğan tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Babası tutuklu olan hasta bir çocuk bugün hayatını kaybetti. Kolundaki kist nedeniyle ameliyat edilen 6 yaşındaki Mehmet Erdoğan narkozun etkisinden çıkamadı.

KHK’lı öğretmen Rasih Erdoğan’ın oğlu Mehmet Erdoğan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. 2,5 yıldır Kahramanmaraş’ta tutuklu olan Rasih Erdoğan, ameliyattan sonra yoğun bakıma kaldırılan oğlunu son kez görmedi. Acı olayı HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Basit bir ameliyat sonrası Mehmet Erdoğan’ın uyandırılamadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Yoğun bakımdaydı. Çocuk biraz önce babasını son kez göremeden öldü. Babasına izin verilmedi. Öğretmen bir teröristin (!) çocuğu sessizce Ankara’da bir hastane köşesinde öldü” dedi.

KHK ile kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı için tutuklanıp Kahramanmaraş Aksu Cezaevine gönderilen Rasih Erdoğan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay tarafından onaylandı.
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