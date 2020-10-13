Babasının gözaltına alınışını izleyen engelli çocuğun dili tutuldu

Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen’in evine yapılan polis baskını sonrası fiziksel engelli olan 10 yaşındaki kızı Şilan Taşdemir’in yaşadığı korkuyla şoka girip bir süre konuşamadığı öğrenildi.





Kars’ta 1 Ekim günü yapılan operasyonda Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca ile birlikte gözaltına alınan HDP’li Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyelerinin de aralarında olduğu 21 kişiden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.





Mahkemenin hakkında tutuklama kararı verdiği kişilerden Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen’in evine baskın yapıldığı sırada 10 yaşındaki engelli kızı Şilan Taşdemir, yaşadığı korkuyla şoka girdiği öğrenildi.





ANNE TAŞDELEN: BABASINI YERE YATIRILMIŞ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre evlerine baskın yapıldığı günü anlatan anne Gülşen Taşdelen, sabah saat 04.00’da evlerinin kapısının çalındığını, açmaya fırsat verilmeden de kapılarının kırıldığını belirtti. Taşdelen, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Evi didik didik aradılar. Eşim Hamit Taşdelen zaten kalp hastası. Eşimi yere yatırıp gözaltına aldılar. Küçük kızım fiziksel engelli. Eve baskın olduğu zaman küçük kızım korkudan şoka girdi ve konuşamamaya başladı.”





Daha yeni yeni konuşmaya başlayan küçük kızının sürekli babasını sorduğunu söyleyen Taşdelen, “Polisler eve baskın yaptığı zaman bütün odaları aradılar. Kızlarım yatakta yorganlarını bile kaldırdılar. Ben de insanların mahremiyetine saygılı olmalarını istedim, dinlemediler. Küçük kızım babasını yere yatırılmış şekilde gördüğü zaman şok geçirdi" dedi.





'HER KAPI ÇALDIĞINDA KORKUYOR'





Taşdelen, "Hala o şoku üstünden atmış değil. Her gece babasını soruyor, yatmıyor bir türlü. Her kapı çalındığında kızım korkuyor” ifadeleriyle çocuğun şahit olduğu manzara nedeniyle yaşadığı korkunun sürdüğünü belirtti.





Eşinin tutuklanması ile birlikte 4 kızı ile birlikte ortada kaldıklarını dile getiren Taşdelen, “Tek çalışanımız eşimdi, onu da tutukladılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.





KALP VE TANSİYON HASTASI





Taşdelen, kalp ve yüksek tansiyon hastası olan eşinin sağlığından da oldukça endişeli. Baskın sırasında yere yatırılan eşinin hasta olduğunu söylemelerine rağmen, polislerin ellerine ters kelepçe takarak onu götürdüğünü söyleyen Taşdelen, cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan eşinin sağlığından endişe ettiklerini dile getirdi.





Taşdelen, avukatların aktarımlarına göre dosyasında suç teşkil edecek bir şey bulunmayan eşinin sağlık durumu da göz önüne alınarak bir an önce tahliye edilmesini istediklerini belirtti.