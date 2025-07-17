Babasız büyüdü şimdi de annesiz: 10 yaşındaki Beyza'dan mektup var

Bugün elime bir mektup geçti. Okuyunca hayretler içinde kaldım. Hemen çocuğun babasını aradım. “Kızınız bu mektubu kendisi mi yazdı, yoksa siz ya da başkası mı yönlendirdi?” diye sordum.





Vahit Murat Gündoğdu, “Kendisi yazdı. Eşim tutuklanınca evde gazetecilere, milletvekillerine ulaşmak istediğimiz konuşuldu. Kızım da odasında mektubu yazmış, getirdi. ‘Bana bunu da götür’ dedi. Kaç yıldır o kadar çok şey yaşadı ki, büyüdü, olgunlaştı.” dedi.





10 yaşındaki Elif Beyza Gündoğdu’nun annesi Deniz Gündoğdu 2 Temmuz’da Edirne’de tutuklandı. 16 aylık kızıyla birlikte şu anda Edirne L Tipi Cezaevinde kalıyor.





Elif Beyza, mektubunu annesinin tutuklandığı günün ertesinde, yani 3 Temmuz 2025’te yazmış. Cümleleri o kadar ağır ki…





“Ben bugün 10 yaşındaki bir çocuğun neler yaşadığını anlatmak için geldim.” diye başladığı satırlarını “Bunları kendimi acındırmak için yazmadım” diye bitiriyor.





Yedi yıl boyunca babasız bırakıldıktan sonra şimdi de annesiz bırakılmasına isyan ediyor. Babası tutukluyken sevdiği her şeyden vazgeçtiğini, babasının askerde değil de cezaevinde olduğunu anlayınca yaşadığı şoku anlatıyor ve şimdi 4 yıl daha aynı şeyleri yaşayacak olmanın hüznünü taşıyor.





Özellikle babası tutukluyken restorana gittikleri günlerde duyduğu ızdırap, cezaevi fotoğraflarına bakarken hissettikleri bir çocuğun yaşamaması gereken acılar…





Elif Beyza sadece kendinin değil, başka çocukların da aynı acıları paylaştığını yazmış ve onlara ‘Siz de susmayın, sesinizi çıkartın’ diye seslenmiş. İleride çok iyi bir kalem ya da aktivist olacağı şimdiden belli.





Elif Beyza’yı hangi gerekçelerle annesinden ve babasından ayırdılar?

Peki bu kadar küçük çocukları hangi sebeplerle annesinden, babasından ayırıyorlar?





Vahit Murat Gündoğdu Eskişehir’de kayyım atanan Zafer Eğitim A.Ş’nin muhasebe bürosunda çalıştığı için, yani orada sigortası bulunduğu için 28 Temmuz 2017’de tutuklandı. AİHM kararlarına göre suç olmayan ByLock iddiası, tanık ifadelerini de gerekçe göstererek 9 yıl ceza verildi. 5 yıl 9 ay Eskişehir H Tipi’nde hapis yatan Gündoğdu 25 Nisan 2023’te tahliye edildi.





Yuvasını toparlamaya çalışırken bu sefer eşi tutuklandı. Rehber öğretmen Deniz Gündoğdu’ya da ByLock gerekçesiyle 6 yıl 3 ay ceza verildi. Ancak Yargıtay geçen ay cezayı ‘tanıklar dinlenmediği’ için bozdu. Buna rağmen anne Gündoğdu bebeğiyle birlikte hapiste. Üstelik kızının yüzü gözü sivrisinek sokması nedeniyle hastaneye götürülecek kadar kötü durumda. Anne ve bebek hapiste, büyük kızı dışarıda mağdur.





Bir çocuğu bu gerekçelerle annesinden, babasından ayırmaya değer mi? Elif Beyza’nın mektubunu okuduktan sonra buna siz karar verin.





“Bana çocukluğum boyunca baban askerde dediler, büyüyünce askerliğin 6 ay olduğunu öğrendim”





“Ben bugün buraya 10 yaşındaki bir çocuğun neler yaşadığını anlatmak için geldim. Ben 7 yıl boyunca babamı görmedim. Çünkü çok gereksiz sebepler yüzünden içeri aldılar. Ben o 7 yıl içinde bir restorana gittiğimde oradaki babalı aileleri çok kıskanırdım.





Bana çocukluğum boyunca baban askerde dediler. Sonra büyüyünce askerliğin 6 ay olduğunu öğrendim. Babamı görmeye görüşe gittiğimde hep çok süslenir püslenirdim. O cezaevinde çekilen fotoğraflara baktığımda çok üzülürdüm.





Bir de ben ilkokula başladığımda çok utangaç birisiydim. Sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Şimdi babam geldi. 8 yıl olmuş. Şu an 10 yaşındayım ve şimdi de 3 veya 4 yıl annemden ayrı bırakacaklar.





Bu ülkede bazı insanlara verilmemesi gereken cezalar veriliyor, gerekene ise verilmiyor. Ben çocuk olmama rağmen çok acılar yaşadım. Anaokulundayken gözlüklüyüm diye beni hep dışlarlardı. Ben hayatta çok zorluklar yaşadım. Sevdiğim birçok şeyden vazgeçtim. Şimdi benden 4 yıl boyunca aynı şeyi yapmamı bekliyorlar.





Ben bunları kendimi insanlara acındırmak için değil 10 yaşındaki bir çocuğun neler yaşadığını anlatmak için şu an buradayım. Tek ben yaşamıyorum. Yaşayan daha bir sürü çocuklar var ve lütfen hepsine buradan sesleniyorum. Susmayın, sesinizi çıkartın.



