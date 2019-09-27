Samanyolu Haber /Spor / Babel, Galatasaray'ı 'hackledi' /27 Eylül 2019 23:16

Babel, Galatasaray'ı 'hackledi'

Gözlerin çevrildiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılıların resmi Instagram hesabında ilginç bir olay yaşandı.

SHABER3.COM

Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi, Galatasaray'ın Instagram hesabından 'hacklendik' mesajı verildi. Mesajdan birkaç dakika sonra ise hesabı ele geçiren kişi ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın hesabından "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" yazan bir video paylaştı. Babel daha sonra takım arkadaşlarının antrenman anlarından görüntülerin videosunu paylaştı. 

Instagram hesabında herhangi bir değişiklik görülmese de sarı kırmızılı takımın resmi sayfasında "Hacklendik" yazan bir hikaye paylaşımı yapıldı.

‘Kıtalararası Derbi’de Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecek. ‘Parçalı’ ile ‘Çubuklu’ yarın saat 20:00’da, Türk Telekom Stadı’nda 390.kez kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı BeIN Sports kanalı yayınlayacak.
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