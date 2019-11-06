Samanyolu Haber /Spor / Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı /06 Kasım 2019 20:48

Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Ryan Babel, Liverpool forması giydiği dönemde Beşiktaş'ı 8-0 yendikleri maçı sosyal medya hesabından paylaştı. Babel'in paylaşımı eski takımı Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

SHABER3.COM

Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki paylaşımı, eski takımı olan Beşiktaş taraftarlarının tepkisine neden oldu.Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde yeniden ivme kazanan Babel, 2 yıl formasını giydiği siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaştı.

6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki, o karşılaşmada oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı Sonraki Haber >>

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör

Alevler binayı bir anda sardı

Alevler binayı bir anda sardı

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:24