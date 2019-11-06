Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı

Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki paylaşımı, eski takımı olan Beşiktaş taraftarlarının tepkisine neden oldu.Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde yeniden ivme kazanan Babel, 2 yıl formasını giydiği siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaştı.







6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki, o karşılaşmada oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.



