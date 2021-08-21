BAE, 5000 Afgan mülteciyi 'misafir' edecek

BAE, ABD'den gelen talep doğrultusunda iki ülkenin anlaştığını duyurdu.



BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine Kabil'den tahliye edilecek 5 bin Afgan'ın bir süre bu ülkede kalacağı ve daha sonra Amerikan donanmasına ait bir uçakla diğer ülkelere gönderileceği belirtildi.



Abu Dabi yönetimi daha önce, BAE nezdindeki uçaklar ve havaalanları kullanılarak 8 bin 500 Afganistan vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini duyurmuştu.



Bu kapsamda BAE'nin komşusu Katar da, Afgan mültecilerin tahliyesi konusunda yoğun çalışma içerisinde. Bu kapsamda Katar'ın ek uçak seferleri düzenlediği ve yerel görevlilerin tahliye işlemlerini hızlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.



Washington yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü Taliban örgütünün Afganistan'daki yönetimi fiili olarak ele geçirmesi sonrası bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden Afgan vatandaşların tahliyesi konusunda yardım istemişti.



BM: Afganistan'da insani kriz kapıda



Taliban'ın ülkenin neredeyse tamamında kontrolü ele geçirmesi, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'ı yeniden uluslararası kamuoyunun ilgi odağı haline getirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) değerlendirmesine göre Afganistan, Taliban yönetimi altında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmış durumda.



Dünya Gıda Programı (WFP), Taliban yönetimi sonrası Afganistan’da 14 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığı bir insani krizin baş gösterdiği uyarısında bulunmuştu.