BAE Devlet Başkanı el Nahyan Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan ile Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.



Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, liderler stratejik ortaklık seviyesindeki iki ülke ilişkilerini ve çeşitli güncel konuları ele aldılar.



Putin, BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını vurgularken, el Nahyan’ın ülkesinin Ukrayna krizi bağlamında insani yardımlar konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Rusya ile BAE arasındaki işbirliğinin farklı boyutları masaya yatırıldı.



Putin, daha önce yaptığı açıklamada el Nahyan ile tüm güncel konular üzerinde görüşme fırsatı bulacağını ve birlikte akşam yemeği yiyeceklerini duyurmuştu.