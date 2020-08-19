BAE-İsrail anlaşması Türk şirketlerini nasıl etkileyecek?









BAE ve İsrail, havacılık, ticaret ve turizm konularında iş birliği içinde uzlaşıya varırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anlaşma için, "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir" ifadelerini kullanmıştı.





Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker, İsrail-BAE arasındaki anlaşmanın Türkiye'ye yansımaları olacağını belirtti.





Ülker, 19 Ağustos tarihli, "İsrail-BAE ilişkileri, Türk şirketlerini nasıl etkileyecek" başlıklı yazısında, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nın Türk havacılık şirketleri için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.





"2018 yılı verilerine göre Türk Hava Yolları (THY), İsrail’den 1.1 milyon, Pegasus Havayolları ise 574 bin yolcu taşıdı. THY, bu rakamla en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketi unvanına sahip. Pegasus ise bu listede 8’inci sırada. İsrail’in en çok yolcu trafiğinin olduğu ülke de transitler de dahil Türkiye oldu. 2.1 milyon yolcu trafiği ile Türkiye birinci sırada, ABD 1.6 milyon yolcu ile ikinci ve Almanya 1.4 milyon yolcu ile üçüncü sırada" bilgisini paylaşan Ülker, yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"İşte İsrailli turizmciler yeni bir kapının açıldığını, alternatifin doğduğunu düşünüyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde BAE’li Etihad, Air Arabia, Fly Dubai ve Emirates havavolu şirketlerinin İsrail ile uçuşlara yakın zamanda, altı ay içinde başlayacağı vurgulanıyor. İsrail medyasında yayınlanan haberleri tarayınca açıklamaların da Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini fark ettim. Örneğin Kudüs merkezli Ziontours'un CEO'su Mark Feldman, 'özellikle Etihad ve Emirates’in gelişi İsrail seyahat pazarına hakim olan İsrailli El Al ve THY için zorluk yaratacak' diyor."





Ülker, "Etihad ve Emirates, THY’nin önemli rakipleri. Eğer BAE, Suudi Arabistan’ı da ikna eder hava sahasını da açarsa, rekabet kızışacak. Hem havacılıkta hem de turizmde… Bir de buna iki ülke arasında kurulacak ticaret köprüsü eklenecek" ifadelerini kullandı.