BAE, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etti

Bildiri, Şeyh Abdullah bin Bayyah liderliğindeki konseyin pazartesi günü çevrimiçi bir toplantıda bir araya gelmesinin ardından kamuoyuna duyuruldu.







BAE haber ajansı WAM'ın aktardığına göre karar, 11 Kasım’da Suudi Arabistan'ın Kıdemli Alimler Konseyi'nden gelen açıklamayı destekler mahiyette.





Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur” tanımlaması yapılmıştı.





Mısır’ın ardından bölgede BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan eden ülkeler.





Grubun ruhani lideri olarak bilinen Yusuf El Kardavi ise Mısır'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak görüşleri nedeniyle Fransa ve Birleşik Krallık'ta hakkında yasaklama çıkan Kardavi, Katar'da yaşıyor.





Müslüman Kardeşler, 1928'de Mısır'da kurulmuş bir örgüt. 2013’teki darbe sonrası örgütün siyasi lideri konumundaki Mursi hapishanede hayatını kaybetti.





Konsey, tüm Müslümanları tefrikayı (ayrılık) reddetmeye ve "safları bölmek ve kan dökülmesini alevlendirmek için çalışan" olarak tanımlanan gruplara yakınlık veya sempatizanlıktan kaçınmaya çağırdı.