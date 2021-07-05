Samanyolu Haber /Dünya / BAE'de Türk şirketin de dahil olduğu 2.9 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi /05 Temmuz 2021 21:48

BAE'de Türk şirketin de dahil olduğu 2.9 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Abu Dhabi Airports'un, terminal inşaası için TAV İnşaat'ın da dahil olduğu konsorsiyum ile yapmış olduğu 2.94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiği belirtildi.

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Abu Dhabi'nin kamu havalimanı işletmecisi Abu Dhabi Airports, terminal inşaası için TAV İnşaat'ın da dahil olduğu konsorsiyum ile yapmış olduğu 2.94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti.

Emirliğin en büyük havalimanını olan Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda yeni terminal inşaası için 2012 yılında düzenlenen ihaleyi kazanan konsorsiyumda TAV İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arabtec ve Yunanistan merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) yer alıyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak anlaşmanın iptal edildiğini belirtirken; Abu Dhabi Havalimanı ve TAV İnşaat konu ile ilgili yorum yapmadı. Arabtec ve CCC yetkililerine ise ulaşılamadı.

Kaynaklardan biri, Abu Dhabi Airports'un konsorsiyumun proje maliyetlerini aşması nedeniyle anlaşmayı iptal ettiğini söyledi

2017 yılında açılması planlanan ve halen inşaatı devam eden terminalin açılışı yıllardır çeşitli sebeplerle ertelenmekteydi. Abu Dhabi Airports 2019 yılında terminalin %97.6 oranında tamamlandığını açıklamıştı.

İki kaynak, terminalin tamamlanması işinin BAE merkezli Trojan şirketine verildiğini söyledi.

Trojan konu ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

700 bin metrekarelik terminalin Etihad Havayolları'nın büyümesine destek vermesi bekleniyordu.
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