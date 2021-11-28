"BAE, Türkiye’nin değerli ekonomik varlıklarını ucuza kapatmaya çalışıyor"

Ünlü ekonomist Timothy Ash, hem Suudi Arabistan’ın hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Erdoğan’a güvenmediğini belirterek Abu Dabi yönetiminin son adımını oportünizm olarak tanımlıyor. Ash’e göre BAE, TL’ye bakıyor, Türkiye’nin gerçek ekonomik varlıklarının çok ucuz olduğunu görüyor ve bundan faydalanarak Türkiye’nin altyapı, enerji gibi değerli ekonomik varlıklarını ucuza kapatmaya çalışıyor. Ash, BAE’nin Türkiye’deki yatırımlarını Erdoğan sonrası için yaptığını düşünüyor.





Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nayhan’ı bu hafta görkemli törenlerle karşıladı. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında başta ekonomi alanında olmak üzere, ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle 10 mutabakat zaptı imzalandı. BAE, Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.





BAE VE SUUDİ ARABİSTAN ERDOĞAN’A GÜVENMİYOR





Deutsche Welle Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Londra merkezli Bluebay Asset Management’ın kıdemli stratejisti olan Timothy Ash, Türkiye ile BAE arasındaki normalleşmeyi olumlu bulduğunu söylemekle birlikte, iki yönetim arasında siyasal İslam, Müslüman Kardeşler, bölgesel politikalar gibi konularda farklılıkların sürdüğüne dikkat çekti.





Ash, “Son gelişmeler, iki yönetimin rakip oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Hem BAE, hem de Suudi Arabistan, Erdoğan’a güvenmiyor. Bu nedenle BAE’nin yaptığı aslında oportünizm. TL’ye bakıyor, Türkiye’nin gerçek ekonomik varlıklarının çok ucuz olduğunu görüyor ve kanımca bundan faydalanarak altyapı, enerji gibi değerli ekonomik varlıklarını ucuza kapatmaya çalışıyor.”













“BAE, ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLIK İÇİN ADIM ATIYOR”





BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Ankara ziyaretinde başta ekonomi olmak üzere birçok konuda işbirliği anlaşmaları imzalandı





BAE’nin uzun vadeli hesaplarla hareket ediyor olabileceğini söyleyen Ash, “BAE yatırım yaparsa Erdoğan için değil, Türkiye’ye yatırım yapmak mantıklı olduğu için yapar. BAE gayet tabii ki Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini isteyecek bir ülke değil. BAE, aslında Erdoğan sonrası, 2023 sonrasına hazırlık yapma niyetiyle adım atıyor. Ucuz, makul bir yatırım hamlesi” görüşünü ifade etti.





ERDOĞAN’IN BAE HAMLESİ EKONOMİYİ KURTARABİLİR Mİ?





Peki, AKP hükümetinin kısa bir süre öncesine kadar hasım olarak gördüğü, 15 Temmuz 2016 darbe girişimini finanse etmekle, hatta PKK’yı desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açması, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan çıkartabilir mi?





“BAE’nin gerçek niyeti ve yapacakları konusunda ihtiyatlı olurdum” diyen Düşünce kuruluşu Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC) Direktörü Samuel Doveri Versterbye, şu ifadeleri kullanıyor:





“Erdoğan, BAE ile, geçmişte Katar ve Çin ile yaptığı gibi swap anlaşmaları yoluyla kısa vadeli çözüm bulmak isteyebilir. Yani kimi ülkeler, makul ticari nedenlere dayanmaksızın, salt jeopolitik gerekçelerle swap anlaşmaları yoluyla, Türkiye ekonomisine nakit akıtıyor. En son Katar bunu 2018’de yaptığında TL yüzde 6 değer kazandı. Ama BAE ile Türkiye yakın geçmişe kadar öyle pek de dostane bir ilişki içerisinde hiç olmadı. Şayet BAE ile bu olacaksa bu TL’yi bir nebze arttırabilir. Ama uygulanan tüm politikalar ve Erdoğan’ın izlemekte ısrar ettiği çizgi ne yazık ki iyimser olabilmemize imkan sağlamıyor”





“ERDOĞAN’IN NAKİT PARAYA İHTİYACI VAR”





Ekonomist Timothy Ash de Erdoğan’ın son hamlesinin ekonomideki sorunlara çözüm olamayacağını belirterek, “Erdoğan’ın asıl ihtiyaç duyduğu nakit para. Merkez Bankası’na girecek dövize ihtiyacı var. BAE’nin yaptığı ise uzun vadeli yatırım taahhüdü. Bu rezerv pozisyonu, döviz sorununu ciddi ölçüde çözmeyecek” dedi.