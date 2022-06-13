BAE varlık fonu Türk ilaç şirketini satın alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türk ilaç şirketi Birgi Mefar’ı satın alıyor.





Söz konusu gelişme, Abu Dabi hükümetinin resmi Twitter hesabından duyuruldu.





Duyuruda, fonun Türk ilaç şirketi Birgi Mefar grubunu satın alarak yaşam bilimleri alanında lider konumunu güçlendireceği belirtildi.





1963 yılında Adnan Birgi tarafından Birgi Sanayi A.Ş.’nin kuruluşuyla başlayan ve sonrasında büyüyen Grup, günümüzde üretim, dağıtım ve hizmet birimlerini içeriyor. Grup, Haziran 2011 tarihinde, Ethemba Capital ve Stage Capital tarafından satın alınmıştı.





Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kasım 2021’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı.