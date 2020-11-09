BAE'de artık alkol serbest... Birçok yasak kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) alkol tüketimine ve intihara teşebbüse yönelik cezalar kaldırıldı, evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamalarına izin verildi.







BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, dün kişisel statü ve medeni ilişkiler yasalarının, ayrıca ceza ve ceza muhakemesi yasalarının bazı hükümlerinde değişikliklerin yapılmasına onay verdi.





Özellikle de ‘namus davası’ nedeniyle işlenen suçlara yönelik cezanın hafifletilmesini öngören yasa maddesi iptal edildi.





Abu Dabi merkezli The National gazetesi ise değişikliklerin onaylanmasının ardından BAE'de alkol tüketiminin cezai bir suç olmaktan çıktığını, genelgede alkol satışı yetkisi verilecek dükkanlardan alkol alabilmek için en az 21 yaşında olmanın, müstakil evde ya da kulüp gibi yetki verilmiş mekanlarda tüketme şartlarının olduğunu yazdı.





Daha önce BAE'de yalnızca 21 yaş üzeri turist ve Müslüman olmayan yabancı vatandaşların alkol tüketmesine izin veriliyordu.





Haberde ayrıca onaylanan değişikliklerin intihara teşebbüsle ilgili cezai kovuşturmayı ortadan kaldırdığı ve evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamalarına izin verdiğini ifade edildi.





Bununla birlikte BAE’de kadına yönelik taciz cezalarının da ağırlaştırılacağı vurgulandı.