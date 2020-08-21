Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den Doğu Akdeniz hamlesi /21 Ağustos 2020 19:13

BAE'den Doğu Akdeniz hamlesi

Doğu Akdeniz giderek ısınıyor. Türkiye'nin bölgede sondaj araştırmalarıyla başlayan tansiyon giderek yükselirken bölgesel ittifaklar da şekileniyor.

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Doğu Akdeniz'deki gerilime Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. BEA, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cepheye desteği tırmandırıyor.

Yunan devlet televizyonuna göre, BAE'nin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na göndereceği F-16 savaş uçakları, Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata katılacak.

Türkiye ile gerilim yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ortaklığa desteği artırıyor. 

Ağustos başında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı Mısır ile Yunanistan arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını 'uluslararası hukuk açısından zafer' diyerek kutlayan BAE yönetiminin Yunanistan ve Mısır'la üçlü savunma işbirliği kapsamında bir adım atacağı haberi geldi.

Yunan devlet televizyonu ERT, BAE'nin F-16 savaş uçağını Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na göndereceğini duyurdu.

Habere göre BAE F-16'ları Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata katılacak.BAE yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.Abu Dabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması da imzalamıştı. 

BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Mısır-Yunanistan MEB anlaşmasından memnuniyet açıklamıştı.Gargaş, Türkiye'yi hedef alarak "Bu, orman yasalarına karşı uluslararası yasaların zaferidir" diye tweetlemişti.

Ankara'nın Libya'daki iki yönetimden biri olan Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2019'da imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na yanıt olarak, Yunanistan, ilkin İtalya, ardından Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlarını çizerek MEB kuran anlaşmalar imzalamıştı.

Yunan hükümetinden de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu ve 'derhal durması' gerektiği, Atina'nın gerektiğinde kendisini savunacağı açıklaması gelmişti.

Bu gelişmeler, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs ile Girit arasında faaliyet gösterdiği döneme denk geldi. Oruç Reis'e eşlik eden Kemal Reis fırkateyni ile Oruç Reis'i takip eden Yunan fırkateyni Limnos arasında çarpışma da yaşanmıştı.
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