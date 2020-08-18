Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den sonra bir ülke daha İsrail'le normalleşme yolunda /18 Ağustos 2020 22:37

BAE'den sonra bir ülke daha İsrail'le normalleşme yolunda

Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Sudan'ın da İsrail ile normalleşme yönünde bir adım atabileceği ifade ediliyor. Sudan'da bir süre önce meydana gelen darbe sonrasında uzun süredir ülkeyi yöneten Ömer El Beşik görevden uzaklaştırılmıştı.

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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması kararının ardından Sudan da Tel Aviv ile normalleşme için bazı adımların atıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sudan'dan gelen açıklamaları olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Sky News Arabia televizyonuna Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Haider Badawi, "Sudan ile İsrail arasında düşmanlığın devam etmesi için bir neden yok" dedi.

Euronews'in aktardığına göre, Sudan ile İsrail arasında doğrudan temas olup olmadığını sorusuna yanıt veren Haydar Badavi, "İnkar edemem" cevabını verdi. Sudan'ın Yahudi devleti ile bir anlaşma imzalamak için adımlar atıp atmadığı sorusuna da Badawi aynı cevabı verdi.

"İsrailliler ve Araplar arasındaki barış, dünyada barışı teşvik edecek"

İsrail ve BAE'nin normalleşme kararı için Badawi, "Orta Doğu ve dünyada barışı sağlamak için doğru yolda atılan cesur bir adımdı. İsrailliler ve Araplar arasındaki barış, dünyada barışı teşvik edecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz şubat ayında Uganda'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Sudanlı lider Abdül Fettah el-Burhan arasında tarihi bir görüşme yapılmıştı. Netanyahu daha sonra muhatabı ile "iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir işbirliği başlatma" konusunda anlaştığını doğrulamıştı.

İsrail: Bu vizyonun hayata geçmesi için gerekli her şeyi yapacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Aşkenazi, Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın barış anlaşması ile ilgili tutumunu memnuniyetle karşıladı ve bölgede tesis edilecek olan barıştan herkesin kazançlı çıkacağını belirtti.

Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, "İsrail, Sudan ve tüm bölge barış anlaşmasından kazançlı çıkacak ve birlikte bölgenin tüm halkları için daha iyi bir gelecek tesis edebilecek. Bu vizyonun hayata geçmesi için gerekli her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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