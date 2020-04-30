Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den Türkiye'ye 'Libya' suçlaması /30 Nisan 2020 19:10

BAE'den Türkiye'ye 'Libya' suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Libya’da çatışmayı körüklediği belirtilerek, ateşkes uygulanması çağrısında bulunuldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Libya’da devam eden çatışma durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Libya’da çözümden yana olunduğu belirtilen açıklamada, Berlin Konferansı’nda alınan kararlara bağlı kalınması çağrısı yapılarak, Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrılarının dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

'Terörist' gruplara karşı mücadeleye işaret edilen açıklamada, Türkiye’nin Libya’nın içişlerine müdahale etmekten vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, “Türk devletinin bu uygulamaları ateşkesi zorlaştırmaktadır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda harekete geçmesi ve kalıcı siyasi bir çözümü oturtması gerekiyor” denildi.
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