Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den yeni İsrail kararı: Onaylandı /19 Ekim 2020 22:39

BAE'den yeni İsrail kararı: Onaylandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesinde İsrail ile normalleşme için yapılan anlaşmanın onaylandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kabine, İsrail ile yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını onayladı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. BAE kabinesi, bugün İsrail’e yapılması planlanan ilk resmi ziyaret öncesinde İsrail ile yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını onayladı.

BAE kabinesi tarafından yapılan açıklamada, “İbrahim Anlaşmaları bölge halkını desteklemek, refah ve ilerleme çabalarını arttırmak için bir barış ve istikrar yolu olacak. Özellikle de ekonomik, kültürel ve bilgi bağlarını derinleştirmenin yolunu açacak" denildi.

İsrail ise anlaşmayı geçen hafta parlamentoda yapılan oylama ile onaylamıştı. İsrail ve BAE, ilişkileri normalleştireceklerini ilk açıkladıkları Ağustos ayından bu yana çok sayıda ticari anlaşma imzaladı.
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