Samanyolu Haber /Dünya / Baerbock’in Rus üsleri vurgusu /04 Ocak 2025 16:51

Baerbock’in Rus üsleri vurgusu

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Önceden duyurulmamış sürpriz ziyaret AB'nin Şam'daki yeni yönetimle dışişleri bakanı düzeyinde ilk teması oldu.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, burada Rusya’nın askeri üsleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Baerbock, Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri üslerini kaldırması gerektiğini söyledi.

Baerbock, bu adımın Suriye’nin egemenliğine saygı göstermek anlamına geleceğini ifade etti. Baerbock, yaptığı açıklamada, “Almanya ve uluslararası ortakları, Suriye’deki iç sürecin dış müdahalelerle bozulmamasını sağlama konusunda kararlı. Bu, aynı zamanda komşu ülkelerin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını içeriyor. Rusya’nın da artık Suriye’deki askeri üslerinden vazgeçme zamanı geldi” dedi.

Baerbock, Almanya ve müttefiklerinin amacının Suriye’nin uluslararası toplumda yeniden saygın bir üye haline gelmesi ve güvenli bir ülke olarak tüm topraklarında kontrolü sağlaması olduğunu belirtti.
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