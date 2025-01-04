Baerbock’in Rus üsleri vurgusu

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, burada Rusya’nın askeri üsleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Baerbock, Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri üslerini kaldırması gerektiğini söyledi.



Baerbock, bu adımın Suriye’nin egemenliğine saygı göstermek anlamına geleceğini ifade etti. Baerbock, yaptığı açıklamada, “Almanya ve uluslararası ortakları, Suriye’deki iç sürecin dış müdahalelerle bozulmamasını sağlama konusunda kararlı. Bu, aynı zamanda komşu ülkelerin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını içeriyor. Rusya’nın da artık Suriye’deki askeri üslerinden vazgeçme zamanı geldi” dedi.



Baerbock, Almanya ve müttefiklerinin amacının Suriye’nin uluslararası toplumda yeniden saygın bir üye haline gelmesi ve güvenli bir ülke olarak tüm topraklarında kontrolü sağlaması olduğunu belirtti.