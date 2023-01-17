Baerbock: Rus liderleri savaş suçundan yargılayacak özel mahkeme kurulmalı

Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi'nde biryapan Baerbock Ukrayna işgali nedeniyle Rus liderleri "adaletin karşısına çıkarmak" için yeni formatta mahkeme kurulmasını önerdi. Ukrayna kanunlarına göre işleyen bu mahkeme farklı bir ülkede kurulacak ve duruşmalara uluslararası hakimler bakacak.Baerbock "Rus liderlere saldırgan tavırların cezasız kalmayacağını gösterecek açık bir mesaj vermeliyiz," ifadelerini kullandı.Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCC) yetki alanına girmediği için Rus liderleri yargılamanın başka bir yolunun bulunması yönündeki çağrılar giderek artıyor.Alman bakan Ukraynal yetkililer ve diğer müttefiklerle yetkisini "Ukrayna ceza kanunlarından" alan özel bir çözüm üzerinde tartıştıklarını dillendirdi.Fakat Baerbock Ukrayna dışında bir yer, ortaklardan gelen maddi destek ve uluslararası hakim ve savcılar gibi uluslararası elementlerin gerekliliğine vurgu yaparak "Bu yeni bir format olacak," ifadelerini kullandı.Konuşma sonrasında Baerbock sosyal medya hesabından Lahey'de özel bir mahkeme kurulması için Ukrayna'yı destekleyeceklerini söyledi.Bakan ayrıca uluslararası ceza mahkemesinin statüsünün de değiştirilerek ilerde Rus liderleri yargılayabilecek bir konuma getirilmesi çağrısında bulundu.UCC Ukrayna'daki savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları soruşturmayı sürdürüyor. Fakat 2018 yılında kabul edilen düzenlemeye mahkeme Rusya'yı doğrudan işgal nedeniyle yargılayamıyor. Bunu yapabilmesinin tek yolu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin referansı da daimi üyesi olan Rusya'nın vetosuna takılıyor.Özel mahkeme kurulma önerisi kasım ayında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den gelmişti.