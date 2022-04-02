Samanyolu Haber /Dünya / Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı /02 Nisan 2022 14:05

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock görüntülü mesajlarla Müslüman'ların Ramazan'ını kutladı.

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Alman bakan Baerbock mesajında şunları söyledi:

''Sevgili arkadaşlar, sevgili komşular, sevgili iş arkadaşları; Sizin ve dünya çevresindeki bütün müslümanlara kutlu bir Ramazan Bayramı dilerim.

Özellikle insanların ayrıştırma ve savaştan korktuğu bir dönemde, bir aylık bir tefekkür, mutabakat ve birliktelik duygusu her zamankinden daha önemli.

Böylelikle, size ve ailelerimize barışçıl ve kutlu bir Ramazan Bayramı dilerim.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun.''


Trudeau: Ramazan herkes için bir anlama sahip

Selam vererek konuşmasına başlayan Trudeau şunları söyledi.

''Bugün, dünya çapındaki bütün müslümanlar ramazan ayına girmiş, ve şahit olmuş durumdalar.

Oruç tutmak olsun, aile ile bir araya gelmek, iftara oturmak olsun, Ramazan herkes için bir anlama sahiptir, fakat müslümanlar için en önemli dini bayramlardan bir tanesidir.

Duanın, kendini bilmenin zamanı olan bu kutsal bayram, aynı zamanda İslam dininin merkezindeki duyguların tekrar tekrar anlaşıldığı bir zamandır, barış, merhamet, ve cömertlik gibi.

Bu duygular, bize bu iki yılda, pandemi surecinde yardımcı oldu.

Kanadalı müslümanların, bu iki sene içinde toplumumuza bulunduğu inanılmaz yardımı da göz önüne almak istemekteyim.

Önümüzde ne olduğunu görmek istemek ile birlikte, islamafobiyi reddetmek ve ayrımcılığın her türüyle savaşmak gibi amaclarimizin olduğunu hatırlatmaktayiz.''
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