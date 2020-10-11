Samanyolu Haber /Gündem / BAE'ye göre Türkiye "istikrarsızlık" sebebi /11 Ekim 2020 11:01

BAE'ye göre Türkiye "istikrarsızlık" sebebi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Katar'daki Türk ordusunun Körfez bölgesinde "istikrarsızlık unsuru" olduğunu belirterek, olumsuz kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

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Daha önce Türkiye’yi "Arapların içişlerine müdahale etmekle" suçlayan Gargaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine Ankara'yı hedef aldı.

Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da yayımlanan The Peninsula Gazetesi'ne verdiği özel mülakata atıfta bulunan Bakan, paylaşımında "Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsurudur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenliğini ve Körfez ülkelerinin halkının çıkarlarını hesaba katmıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan mülakatta, Türkiye'nin askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulamıştı.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, "Terörü desteklediği gerekçesiyle" nedeniyle Katar'a 2017'nin ortalarından bu yana hem ticari hem de diplomatik boykot uyguluyor.

BAE ve müttefiklerinin Doha ile olan anlaşmazlığı sona erdirmesi için öne sürdüğü koşulların içinde ayrıca Katar'daki Türk askeri üssünü kapatılması da var.
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