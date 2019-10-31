Samanyolu Haber /Gündem / Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayan IŞİD yeni lideri bakın kim oldu /31 Ekim 2019 21:32

Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayan IŞİD yeni lideri bakın kim oldu

ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyon sonrasında öldürüldüğünü açıkladığı IŞİD'in lideri Bağdadi'nin ölümünü doğrulayan IŞİD, eni liderini de açıkladı.

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IŞİD, lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldüğünü doğruladı, yeni liderinin Ebu İbrahim Haşimi Kureyşi olduğunu duyurdu.

IŞİD yayımladığı bir sesli mesajla lideri Ebubekir Bağdadi’nin ve eski sözcüsü Ebu Hasan Muhacir’in öldürüldüğünü doğruladı. IŞİD’in daha önce de bazı açıklamalarını yaptığı El Furkan adlı medya aracılığıyla yapılan sesli açıklamada örgütün yeni lideri Ebu İbrahim Haşimi Kureyşi olarak duyuruldu.

ABD Başkanı Trump 27 Ekim’de yaptığı açıklamada bir gece önce Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırında yakın Barişa kasabasında ABD Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda Bağdadi’nin öldüğünü açıklamıştı. Trump Bağdadi’nin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek intihar ettiğini söylemişti.
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