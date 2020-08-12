Bağdat, Türkiye'yi uyardı

Sahaf, Erbil’in Sidekan kasabasında yaşanan ve iki Irak subayının ölümü ile sonuçlanan Türk SİHA saldırısı ile ilgili Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırdıklarını söyledi.







"Türkiye'nin topraklarımıza düzenlediği apaçık saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diyen Sahaf, Türkiye’nin eylemlerinin gerginliğin artmasına katkıda bulunduğunu, iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuk ve yasaların açık bir ihlali olduğunu daha önce de belirttiklerini ifade etti.





Sahaf, “Bağdat'taki Türk Büyükelçisini daha önce de iki kez çağırılmış sert protesto notası verilmişti. Bugün üçüncü kez çağırılarak daha sert yazılı bir muhtıra teslim edildi” dedi.





Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bağdat'a planlanan ziyaretinde değinen Sahhaf, sözkonusu ziyaretin Sidekan’daki saldırı nedeniyle iptal edildiğini belirtti.





Irak'ın hala diplomatik seçenekleri ve siyasi çözümü benimsediğinini belirten Ahmed Sahaf, “Türkiye'nin provokatif, düşmanca ve tek taraflı girişimlerini azaltmanın yolu da buradan geçiyor” diye konuştu.





Irak’ın Türkiye saldırılarına karşı egemenliğini savunma hakkı ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda uluslararası desteğe sahip olduğunu vurgulayan Ahmed Sahaf, Arap ve Batı ülkelerinin de her düzeylerde Irak’ın egemenliğini savunma hakkına sahip olduğuna vurgu yaptığını anımsattı.





“Türkiye’ye karşı hala güçlü seçeneklerimiz var” diyen Sahaf, Irak'ta hala onlarca Türk şirketinin bulunduğunu, 16 milyar dolar olan ticaret hacminin de Türkiye’nin leyhine olduğunu vurguladı.





Önceki gece Soran ilçesi sınırlarında PKK ile Irak Sınır Muahfızları arasında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından tansiyonu düşürmek için bölgeye giden Irak Sınır Muhafızları komutanları, PKK’lilerle görüştükler sırada, TSK’ya ait SİHA’lar tarafından bombalanmıştı.





Bombardımdan Irak Sınır Muhafızları (IBP) 2’inci Sınır Tümen Komutanı Muhammed Reşid Süleyman ile 2’inci Sınır Tümen Komutanlığına bağlı 3’üncü Birlik Komutanı Yarbay Zübeyir Hali Taceddin hayatını kaybederken Yarbay Hüsameddin Abdurrahman Hasan ve bir asker de yaralandı.