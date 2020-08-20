Bağdat Türkiye'yi uyardı

Irak Haber Ajansı’na (INA) konuşan Bakanlık Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Bağdat ile Washington arasında gerçekleşen stratejik müzakerelerin ikinci turunun, geçtiğimiz Haziran tarihinde gerçekleşen ilk müzakerelerin devamı olduğunu söyledi.







Sahhaf bu müzakerelerin üç ana ekseni olduğunu belirterek, ABD ile oraklıklığın sürüdürüleceğini belirtti.Amerikan yönetimi ile sağlık, ekonomi, eğitim ve kültür başta olmak üzere her düzeyde alışverişi içerisinde olacaklarını ifade eden Sahhaf, mevcut müzakerelerin yasal olarak Irak ile ABD arasındaki önceki stratejik çerçeveye dayandığını söyledi.





Ahmed Sahhaf, "Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortaklığının strateji olduğuna inanıyoruz. İki ülke arasındaki kapsamlı çıkarların korunması için güvenli bir ortamın sağlanması gerekiyor. Yine terörizmle mücadelede ortak çaba gerektiriyor” dedi.





"Irak'ın istikrarı, güvenliği, gücü ve son yıllarda elde edilen kazanımlarının korunması, ABD’yi ilgilendiriyor” diyen Sahhaf, Irak'ın güçlü olabilmesi için iç ve dış zorluklarla yüzleşebilmesi gerçeğini vurguladı.





Iraklıların IŞİD’e karşı dünya adına savaşarak fedakarlık yaptğını ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak’ın teröre karşı zafer elde etmesine yardımcı olan hiçkimseyi unutmadıklarını söyledi.





Türkiye ile ilişkiler





Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde devam eden operasyonları nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime de değinen Ahmed Sahhaf, "Irak, sorunların çözümü için en doğru yolun diplomatik yollar ve işbirliği olduğunu savunuyor. Türkiye'nin kışkırtıcı düşmanca girişimleri sonucu Irak Sınır Muhafızlarından iki subay ve bir Iraklı asker hayatını kaybetti” dedi.





“Türkiye'nin tek taraflı askeri operasyonları sorunları çözmez” diyen Sözcü Sahhaf, “Türkiye’nin Irak topraklarına tek yönlü müdahalesi sona ermeli. Çünkü bu tür müdahaleler güvenlik ve istikrarı bozduğu gibi daha fazla gerginliğe neden oluyır” diye konuştu.





Irak'ın iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası yasalara bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Sahhaf, Irak’ın egemenliğinin korunması konusunda Arap İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve ayrıca Avrupa Birliği düzeyindeki destek aldıklarını söyledi.





“Türkiye'nin saldırıları devam ederse farklı sonuçları olur” ifadelerini kullanan Ahmad Sahhaf, Türkiye'ye karşı ekonomik kartların kullanılacağı konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatı.





Sahhaf, “Sorunların çözümü için önceliğin hala diplomatik yollardan geçtiğini ve siyasi bir çözüm olasılığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.