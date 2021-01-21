Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Irak'ın başşehri Bağdat'ın merkezinde bulunan bir pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi.





İlk tespitlere göre saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.





Pazar yerinde cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.





Görüntülerde şiddetli bir patlama sesi duyuluyor ve insanlar bağırarak sağa-sola kaçışıyor.





Saldırının ayrıntılarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar menfur saldırıyı üstlenen herhangi bir terör örgütü olmadı.





