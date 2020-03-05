Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 füzenin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerine saldırmıştı.