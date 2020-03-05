Samanyolu Haber /Dünya / Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi /05 Mart 2020 23:26

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 füzenin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerine saldırmıştı.
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