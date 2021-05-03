Bağımsız akademisyenler aylık enflasyonu %2.62 olarak buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Nisan’da tüketici enflasyonunu yüzde 1.68 olarak açıklamıştı.





ENAGrup, Nisan’da en fazla artışın yüzde 7.12 ile lokanta ve otellerde gerçekleştiğini açıkladı. Onu yüzde 6.31’lik aylık fiyat artışıyla ulaştırma izliyor. ENAGrup’a göre gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı Nisan’da yüzde 3.03 arttı.





Fiyatı en çok artan ürün, yüzde 59.23 ile şehirler arası uçak otobüs bileti oldu.





Bunlara karşılık çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatı yüzde 3.04, giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 2.80 azaldı.