"Bağımsızlık yanlısı parti önce gözüküyor"

Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya ile İngiltere'nin bir arada olduğu Birleşik Krallık'ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde Kuzey İrlanda’da ise bağımsızlık yanlısı Sinn Fein önde olduğu belirtildi.





Bu durumla birlikte söz konusu seçimler öncesi 'İngiltere bölünüyor mu?' tartışması gündeme geldi.







Evrensel'de yer alan ve Arif Bektaş imzası taşıyan habere göre Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülkede 5 Mayıs’ta sandıklar kuruluyor. İngiltere, Galler ve İskoçya’da yerel seçimler yapılırken, Kuzey İrlanda’da parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. İngiltere ve Galler’de İşçi Partisi’nin yerel yönetimlerin çoğunu kazanması bekleniyor. İskoçya’da ise Ulusal Parti SNP’nin galip geleceği tahmin ediliyor. Kuzey İrlanda’da ise bağımsızlık yanlısı Sinn Fein önde. Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülkede 5 Mayıs’ta sandıklar kuruluyor. İngiltere, Galler ve İskoçya’da yerel seçimler yapılırken, Kuzey İrlanda’da parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. İngiltere ve Galler’de İşçi Partisi’nin yerel yönetimlerin çoğunu kazanması bekleniyor. İskoçya’da ise Ulusal Parti SNP’nin galip geleceği tahmin ediliyor. Kuzey İrlanda’da ise bağımsızlık yanlısı Sinn Fein önde.

KUZEY İRLANDA’DA BAĞIMSIZLIK YANLILARI ÖNDE





Kuzey İrlanda’da seçim sonuçları “tarihi” olabilir. 10 Nisan 1998 yılında imzalanan Kutsal Cuma Anlaşması’ndan sonra sürekli koalisyonla yönetilen Kuzey İrlanda’da son 24 yıldır parlamentodaki en büyük parti, İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) oldu. 90 sandalyeli Kuzey İrlanda Parlamentosu’nda 28 sandalyeye sahip DUP’un ardından 27 sandalyeye sahip olan ve İrlanda Kurtuluş Ordusu IRA’nın siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Fein ikinci parti durumunda.Bu seçimlerde, 1916 yılındaki Paskalya Ayaklanması’ndan sonra bağımsızlığını kazanan İrlanda Cumhuriyeti’nden koparılan Kuzey İrlanda’da ilk kez bağımsızlıkçı ve güneyle birleşme politikası olan Sinn Fein’in çoğunluğu yakalaması bekleniyor. Sinn Fein’in birinci parti olması durumunda, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme ve Avrupa Birliği’ne üyelik çabalarının olacağı tahmin ediliyor. Sosyal Demokratlardan ve Yeşillerden de destek alması söz konusu olabilir. Bu da Birleşik Krallık’ın ortadan kalkması ve İngiltere, Galler ve İskoçya’dan oluşan ülkelerin “Büyük Britanya” olarak siyasi hayatına devam etmesi anlamına geliyor.