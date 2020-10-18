Samanyolu Haber /Dünya / Polis şoke oldu! /18 Ekim 2020 17:34

Polis şoke oldu!

Hindistan’da havalimanında bir yolcudan şüphelen polis ayrıntılı üst aramasında bir yolcunun bağırsağında 1 kiloluk (475 bin TL) külçe altın sakladığını tespit etti.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinden Hindistan'a giden bir yolcunun yürüyüşünde değişiklik fark eden yetkililer, yolcunun kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmında (rektum) yaklaşık 1 kiloluk külçe altın sakladığını tespit etti. 

New York Post'un haberine göre; hava istihbarat birimi yetkilileri, yüzde 18 oranındaki vergiden kaçınmak için altınları saklamaya çalışan yolcunun rektumundan 60 bin dolar (475 bin TL) değerinde altın çıkardı.

Aynı uçuşta başka bir yolcunun da yaklaşık 1,5 kilo altın taşırken yakalandığı aktarıldı. Ancak yetkililer diğer yolcunun altınları nasıl gizlediği hakkında bilgi vermedi.

Geçen günlerde gümrük görevlileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’ın Kozhikode şehrine gelen bir yolcunun üzerinde de yaklaşık 500 gram altın ele geçirmişti.
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