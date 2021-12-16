Bağış’ı Prag elçiliğine atayan Dışişleri, sekreter ilanında ‘rüşvet’ şartı koydu

Dışişleri Bakanlığı Londra ve Stuttgart başkonsolosluklarına sözleşmeli sekreter almak için ilana çıktı. Bakanlık adaylardan zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlememiş olma şartı araması dikkat çekti.





RÜŞVET, HIRSIZLIK SUÇLARINA KARIŞMAMIŞ OLMAK

Personel ilanında 41 yaşından gün almamış olmak, en az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak şartı arayan bakanlık adaylardan şu özellikleri taşımalarının istemesi dikkat çekti: “Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.”





REZA ZARRAB’TAN RÜŞVET ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İki yıl önce Prag’a büyükelçi olarak atanan ve bir dönem AKP’den Devlet ve Avrupa Birliği Bakanlığı yapan Egemen Bağış, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında adı geçtiği ve Reza Zarrab’dan rüşvet aldığı için istifa etmek zorunda kalmıştı. Sosyal medyaya yansıyan telefon görüşmelerinde Bakara Suresi’nden “bakara-makara” şeklinde bahsetmesi tepki toplamıştı. Zarrap, Bağış’a rüşvet verdiğini ABD’de devam eden mahkemede de doğruladı.





“SÖYLERSEM YER YERİNDEN OYNAR”

Büyükelçi olarak atandığı dönemde eşi Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşan Beyhan Bağış, altına da “Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar… Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan… Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum… En çok da kendime kızdım… Naif olmanın bile sınırı olmalı… Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz…” ifadelerini kullanmıştı.