Varandaştan bağış isteyen Saray'dan yeni israf

Koronavirüs salgını günlerinde “Biz bize yeteriz” sloganıyla vatandaşlardan bağış toplanmaya devam edilirken Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Kuruçeşme’de Boğaz’a sıfır olan otoparka dev bir sahne ile ses ve ışık sistemleri kurdurarak seyircisiz konser çekimleri yaptı.









Konserlerde Ajda Pekkan’dan Alişan’a, Sibel Can’dan Muazzez Ersoy’a kadar onlarca isim sahne aldı. Şarkıcılara toplamda milyonlarca lira ödenen konserler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalında yayımlanacak.





‘FORSLU’ SAHNE





Ortaköy ile Kuruçeşme arasında, İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki köprü manzaralı otoparkta mayıs ayının ortasında hummalı bir çalışma başladı. İş makinelerinin birinin çıkıp diğerinin girdiği geniş otoparkta çok büyük bir sahne ile ses ve ışık sistemleri kuruldu.





Ancak Cumhurbaşkanlığı forsu olan sahnenin karşısında seyirciler yoktu. Dışarıdan görünmemesi için de çevresi brandalar ile kapatılarak Cumhurbaşkanlığı tarafından “Evde Kal Konserleri” düzenlendi. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Alişan, Hakan Peker, Funda Arar, Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Sibel Can, Zerrin Özer, Muazzez Ersoy’un aralarında bulunduğu 60 isim seyircisiz konserler verdi ve kayıt yapıldı.





Bu konserler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalında 8 Haziran’dan itibaren bir ay boyunca her akşam saat 21.00’de yayımlanacak. Organizasyonu düzenleyen Polat Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile biliniyor. Cumhurbaşkanlığı’nın tüm konser organizasyonlarını düzenleyen Polat Yağcı daha önce şarkıcıları defalarca Erdoğan’la buluşturmuştu. Sadece sahne için 1.5 milyon TL harcandığı iddia ediliyor.





Organizasyonun toplam maliyetinin ise 30 milyon lirayı bulduğu öne sürülüyor. Konserlerin hazırlığı sürerken vatandaşların cep telefonlarına “Biz bize yeteriz” kampanyasına 10 lira destek talebiyle mesajlar gelmeye devam ediyor. Çekimlere katılan isimlerin geçmişte konser başına aldıkları ücretler 60 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.