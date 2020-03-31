Samanyolu Haber /Gündem / Bağış kampanyası ardından sosyal medya ayağa kalktı: #Hükümetİstifa etiketi zirveye oturdu /31 Mart 2020 13:36

Bağış kampanyası ardından sosyal medya ayağa kalktı: #Hükümetİstifa etiketi zirveye oturdu

Dünyanın birçok devleti koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı yurttaşlarına maddi yardımda bulunurken Türkiye’nin maddi yardım yerine zaten ekonomik güçlük yaşayan yurttaşlarından bağış talep etmesi büyük tepki çekti. Twitter’da #Hükümet İstifa etiketi birinci sıraya oturdu

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Dünyada birçok ülke koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik güçlüklere karşı yurttaşlarına maddi yardım yapma kararı alırken Türkiye’de devletin bağış kampanyası başlatması büyük tepki çekti. Twitter’da #Hükümetİstifa etiketi birinci sıraya oturdu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na bir yardım hesabı açıldı. Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza yardım sağlamaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine süreceğiz. Muhtarlarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraları en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edecek. Kampanyaya şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum” ifadelerini kullanmıştı.


Erdoğan’ın açıklaması ardından sosyal medyada büyük tepki oluşurken, tepkiler bugün de devam etti. Twitter’de açılan #Hükümetİstifa etiketine binlerce tweet atıldı.

#Hükümetİstifa etiketi, saat 12:20 itibariyle Türkiye gündeminin birinci sırasında. Erdoğan’ın başlattığı kampanya ise #BizBizeYeterizTürkiyem etketi ile Twitter’da 5. sırada.

Öte yandan Twitter’da Türkiye’nin gündemindeki ilk 20 konusunda da söz konusu bağış kampanyası çeşitli başlıklarla tartışılıyor.

Başlıklardan bazıları şöyle:

#ŞarkıSözleriniİBANlaDeğiştir

Terslik

IBANIM

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