Bağış toplayıp villa aldılar: 15 Temmuz Derneği'nin kasalarını boşlattılar

Yunus Emre Vakfı’nda yaşanan büyük yolsuzluğun yankıları sürerken bir “soygun” haberi de 15 Temmuz Derneği’nden geldi. 15 Temmuz’da yaşamını yitirenlerin yakınları CİMER’e şikayette bulunarak yöneticilerin derneği soyduğunu savundu.





15 Temmuz'un üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçti. Olaylarda yaşamın yitirenlerin aileleri ile yaralananlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. Toplam 310 milyon TL toplandığı belirtildi. Ancak yıllardır bu paranın akıbeti belli olmadı. Muhalefet toplanan milyonlarca liranın “kaybolduğunu” açıkladı.





BirGün gazetesindeki habere göre; şimdi ise 15 Temmuz Derneği’nde yolsuzluk yapıldığı, derneğin kasasının boşaltıldığı iddia ediliyor. 15 Temmuz’da hayatın kaybedenlerin yakınları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptıkları şikâyetlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.





‘LÜKS VİLLALAR ALDILAR’

Yapılan şikâyetlerde özetle şu ifadeler yer aldı: “15 Temmuz Derneği yönetimi, 100’den fazla iş insanının bağışlarını zimmetlerine geçirip İstanbul ve çevresinde lüks villa sahipleri oldular. Dernek yönetiminin mal varlıklarının araştırılıp sebepsiz zenginleşmeleri üzerine her türlü inceleme, araştırma ve soruşturma başlatılmalı. Bizim acılarımız üzerinden hele de vatana hıyanetin söz konusu olduğu 15 Temmuz üzerinden kimse nemalanamaz!”





AKP’NİN ARKA BAHÇESİ GİBİ

Yolsuzluk iddiasıyla 25’ten fazla şikâyetin yapıldığı iddia edilen 15 Temmuz Derneği’nin yönetiminde yer alan bazı isimler şöyle:





Geçmişte hamam işlettiği ve Recep Tayyip Erdoğan ile yolu kesiştikten sonra hayatının değiştiği de iddia edilen Turunç, Erdoğan’a en yakın isimlerden biri. Turunç, 1993- 1997 yılları arasında Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Fazilet Partisi ilçe meclis ve büyükşehir meclis üyesi oldu. Erdoğan birçok seçimde Turunç’u özel olarak görevlendirdi. 2011’deki seçimlerde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) koordinatörü olarak İzmir’de görevlendirilen Turunç, 2009’daki yerel seçimlerinde Diyarbakır’da görevlendirildi. Depremde çadır satması ile gündem olan Kızılay’da da yöneticilik yapan Turunç daha önce AKP’li Fatih Belediyesi’nde belediyesi başkan yardımcılığı yaptı ve görevinden istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da danışmanıydı.





• Hüseyin Can: Eski Ümraniye Belediye Başkanı.





• Hasan Doğan: Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü.





• Adnan Ertem: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.





• Bülent Turan: İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili.





• Enes Eminoğlu: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve eski TÜGVA Başkanı.





• Ramazan Can: Adalet Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili.





• Sevim Sayım Madak: Aile Bakan Yardımcısı.





TANIDIK İSİMLER

Öte yandan derneğin danışma kurulunda ise gazeteci Nedim Şener, eski Bakan İdris Güllüce, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, oyuncu Hasan Kaçan ve Ahmet Yenilmez yer alıyor.