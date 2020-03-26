Samanyolu Haber /Ekonomi / Bağışıklığı güçlendirdiği söylenen sarımsak fiyatı rekor kırdı /26 Mart 2020 12:16

Bağışıklığı güçlendirdiği söylenen sarımsak fiyatı rekor kırdı

Dünyayı etkisi altına alan ve son haftalarda ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen Kastamonu Taşköprü sarımsağının fiyatları son 50 yılın en yüksek fiyatlarını gördü. Yükselişte Çin sarımsağının ülkeye girişinin durması da etkili oldu.

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Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Kastamonu Taşköprü’de son günlerde sarımsak fiyatları artışa geçti. Uzmanların sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönündeki açıklamalarının ardından Taşköprü sarımsağı fiyatları bir ay öncesine göre 10 TL birden artış gösterdi. 30 TL’den alıcı bulan orta kalibre Taşköprü sarımsağının bugün itibari ile fiyatı 40 TL olarak güncellendi.

Tarımsal ürünler firması sahibi Orhan Reis, virüsün de etkisi ile birlikte sarımsak fiyatlarında artış olduğunu söyleyerek, “Sezon başlangıcında 10-12 lira olarak başlayan Eylül ve Ekim aylarında 25 lirayı bulan sarımsak fiyatlarımız virüsün de etkisi ile birlikte 50 lira gibi ciddi rakamları görmeye başladı. Bu rakamları görmesindeki en büyük etkenlerden biri zaten sarımsak ürününün Türkiye’de hava şartlarından dolayı kıt seviyelerde olmasıydı ve virüsünde etkisiyle belki de son 50 yılın en ciddi fiyatlarına ulaştı” dedi.

Taşköprü sarımsağındaki selenyum maddesinin kanser ve bağışıklık sistemine etkisinin büyük olduğunu ifade eden Reis, “Bizim yaptırmış olduğumuz analizlere göre özellikle Taşköprü sarımsağı selenyum maddesi içermekte bu birinci olarak kanseri önleyen ve bağışıklık sistemini ciddi şekilde güçlendiren bir ürün minerallerden dolayı diğer il ve ülke sarımsakları ile karşılaştırıldığında bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin başında Taşköprü sarımsağı geliyor” diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Naim Can Şenel ise sarımsak tüketmenin faydalarına değinerek, “Kokusundan rahatsız olan vatandaşlarımız sarımsağı çiğnemeden yutsunlar. 1 kase yoğurdun içine 4-5 diş Taşköprü sarımsağı doğrayabilir ve karıştırıp çiğnemeden yutabilirsiniz. Bu hem midenizi rahatlatır hem de bağışıklık sisteminizi ciddi manada güçlendirir” şeklinde konuştu.
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