Bağış'ın sözleri ister istemez geçmişi hatırlattı...

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi yapılan Egemen Bağış, ilginç sözler söyledi.

Bağış "özellikle Avrupa’da bazı kesimler başta olmak üzere İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde beş yıldır düzenlenen; din ve kültürler arası diyaloğu konu alan konferansta Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte konuşma yapan Bağış'ın sözleri 2014 yılında internete düşen ses kayıtlarındaki ifadeleri hatırlattı.

TELEFON KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

17-25 Aralık şüphelisi olan Egemen Bağış, gazeteci Metehan Demir'le yaptığı telefon konuşmasında sarf ettiği kelimelerle ayetlerle dalga geçmişti.

Egemen Bağış: Alo…





Metehan Demir: Sabah yemin ediyorum şu tweet’ini gördüm var ya, güne nurla başladım, duayla başladım.





Egemen Bağış: Ne güzel





Metehan Demir: Bakara Suresi 152, Ve le entüm… Valla abicim helal olsun.





Egemen Bağış: “M.D.” (Yanındakine kiminle konuştuğunu söylüyor) Beyhan da (Bağış’ın eşi) diyor ki; “Kim bu sabahın köründe arıyor. İmana mı gelmiş dua ediyor” diyor.





Metehan Demir: Abi böyle bir şey olabilir mi ya?





Egemen Bağış: “Ayran yollayayım” M.D’ye diyor.





Metehan Demir: Vele entim ma ağbüd… ( Dalga geçiyor )





Egemen Bağış: “Vela entim ma ağbüd” deyip kendi kendine şeye yapıyor. Oğlum ben her Cuma bir tane ayet sallıyorum.





Metehan Demir: Ya bilmez olur muyum senin elinde bir kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya…





Egemen Bağış: Kitapçık yok lan Google’a gir, Kur’an’da atıyorum kardeşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye search yap hepsi çıkıyor. Oradan bir tane salla gitsin.





Metehan Demir: Vel ağl asdfg asdfgh tırahun turuhun… (Dalga geçiyor)





Egemen Bağış: Oo Almancaya döndü M.D





Metehan Demir: Vay be abicim. Vay be. Yıkıldım sabah sabah. Baktım bir de saatine 08:20’de çakmışsın ya nasıl bir dini birikim ya.





Egemen Bağış: Ben sabah 05:00’da çaktım bi tane.





Metehan Demir: Ve sabah uyuyarak, uyanıp Allah’ım Egemen Bağış’tan bir ayet inse de ben de onu RT etsem deyip bekleyen 13 kişi de RT etmiş hemen anında.





Egemen Bağış: 150 kişi RT etmişti. Cumayı “cıma” yazmışım 08:20’de yeniden attım manyak.





Metehan Demir: You are great hero ya great hero no more games yani (Sen büyük kahramansın, daha fazla oyun yok).





Metehan Demir: Bakara 156.





Egemen Bağış: Bakara 156 (Kahkahayla gülüyor). Çarpılacaksın.





Metehan Demir: Her kim ki Egemen Bağış’ı sevmez, Allah en kısa zamanda onun belasını verir. Bakara 159.





Egemen Bağış: (Gülüyor).





Metehan Demir: Her kim ki Aydın Beyin o zor gününde onun yanında olur, o Allah’tan her istediğini alır. Bakara 165. Bu Bakara iyi ya. Tövbe ya Rabbim, çarpılacağız şimdi.





Egemen Bağış: Makara iyi (Kahkaha atıyor).





Metehan Demir: Makara, makara ya vallahi. Tövbe estağfurullah, çarpılacağız şimdi.