Bağış'ın sözleri ister istemez geçmişi hatırlattı...

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi yapılan Egemen Bağış, ilginç sözler söyledi.

Bağış "özellikle Avrupa’da bazı kesimler başta olmak üzere İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz" diye konuştu.





Çekya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde beş yıldır düzenlenen; din ve kültürler arası diyaloğu konu alan konferansta Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte konuşma yapan Bağış'ın sözleri 2014 yılında internete düşen ses kayıtlarındaki ifadeleri hatırlattı.





TELEFON KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?





17-25 Aralık şüphelisi olan Egemen Bağış, gazeteci Metehan Demir'le yaptığı telefon konuşmasında sarf ettiği kelimelerle ayetlerle dalga geçmişti.



