Samanyolu Haber /Gündem / 'Bağışları zimmetlerine geçiriyorlar' iddiası: Kızılay'a operasyon /26 Haziran 2020 09:23

'Bağışları zimmetlerine geçiriyorlar' iddiası: Kızılay'a operasyon

Kızılay Sancaktepe Şubesi’nde operasyon yapıldı. Gizlilik kararı alınan soruşturmada 16 kişinin gözaltına alındığı ve bazı şüphelilerin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Şube yöneticilerinin Kızılay’a ait yardım malzemelerini satarak zimmetlerine para geçirdiği ileri sürüldü

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Kızılay Sancaktepe Şubesi’nde operasyon yapıldığı ve bazı Kızılay yöneticilerinin “Çete oluşturduğu ve Kızılay mallarını satarak şahsi menfaat elde ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre gizlilik kararı alınan soruşturma çerçevesinde zanlıların Kızılay logosu olmayan “kıyafet” gibi bazı yardım malzemelerini sattığı öne sürüldü. Kızılay Sancaktepe Şubesi yöneticisi olan toplam 16 kişinin evlerine yapılan operasyonun ardından gözaltına alındığı ve ardından da bazı sanıkların tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Operasyonda bazı zanlıların evlerinde yüklü miktarda para ele geçirildiği de iddia edildi.

Kızılay Genel Merkez doğruladı

Kızılay Genel Merkezi’nden Birgün’e yapılan açıklamada Kızılay Şube yöneticilerine yapılan operasyon doğrulanarak “Sancaktepe Şubemizde yaşandığı belirtilen ve asla onaylamayacağımız usulsüzlüğü Genel Merkezimizden görevlendirdiğimiz müfettişlerimiz ve hukuk müşavirliğimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz” denildi.

"Tek amacımız o beyaz zeminin kirletilmemesidir"

Kızılay yönetiminden yapılan açıklamada, “Bağışçılarımız ve ihtiyaç sahiplerimiz müsterih olsunlar, Kızılay yönetimi olarak veren el ile alan elin haklarının takipçisiyiz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreçte güvenlik kuvvetlerine verdiğimiz desteği, yargılama sürecinde de ilgili makamlara sonuna kadar vereceğiz. Gerçeğin tüm açıklığı ile ortaya çıkması ve varsa suçluların en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kızılay’ın bayrağı beyaz bir zeminde kırmızı bir hilaldir. Kızılay’ın beyaz zemini üzerindeki en küçük bir lekeyi ortaya koysun diye seçilmiştir. Tek amacımız o beyaz zeminin kirletilmemesidir. ”
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