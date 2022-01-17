Bahadır Odabaşı, aktivist Costantini’nin çizgileriyle İstanbul sokaklarında

İnsan hakları ihlalleri konusundaki çizimleriyle tanınan Gianluca Costantini, önceki gün hayatını kaybeden KHK’lı Nurettin Odabaşı’nın oğlu Bahadır Odabaşı’yı çizdi. İtalyan çizer Costantini, illüstrasyon portalı ChannelDraw‘da yayımladığı çalışmasını kişisel sosyal medya hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak, “Bahadır Odabaşı 16 yaşında aramızdan ayrıldı. KHK ile mağdur edilmiş bir ailenin çocuğu, hayata tutunmaya çalışırken umutsuzluğa yenik düştü. #Turkey” ifadeleriyle paylaştı.







Türkiye’de daha çok 2013 Mayıs’ndaki Gezi Direnişine destek verdiği çizimleriyle tanınan Gianluca Costantini hedefini, “Kişisel hedefim, insan hakları ihlallerini kınamak ve aynı zamanda gücü elinde tutan ve kararlar alan insanları ifşa etmek” sözleriyle açıklıyor.













GIANLUCA CONSTANTINI KİMDİR?







Sanatçı ve aktivist Gianluca Costantini 1971 yılında dünyaya geldi. Dünyanın farklı yerlerindeki insan hakları ihlallerine ve hukuksuz uygulamaları eleştiren çizimleriyle tanınıyor.





Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran kampanyasını öyküleştiren sanatçı, Berkin Elvan’dan Osman Kavala’ya, Musa Kart’tan Tahir Elçi’ye öldürülen, haksız yere kovuşturmaya uğrayan insanları çizdi. Soma katliamı, mülteci krizi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi, darbe girişimi sonrası yaşananlar da Constantini’nin ilgi alanına girdi.





Elettra Stamboulis ile birlikte hayata geçirdiği Pertin ve Pasolini’nin Gizli Yaşamı gibi kitapları da olan sanatçı çalışmalarını ChannelDraw’da yayımlıyor.

