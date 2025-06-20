Samanyolu Haber /Gündem / Baharatlarda büyük skandal! Karabiberde yabancı madde, pul biberde nişasta /20 Haziran 2025 20:31

Baharatlarda büyük skandal! Karabiberde yabancı madde, pul biberde nişasta

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son listeyle beraber, ürünlerinde usulsüzlük yapan baharat markaları ifşa oldu. Bakanlık, markaların ait olduğu şirketleri de tek tek sıraladı.

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Geçen yıldan beri gıda ürünlerinde yapılan usulsüzlükleri teker teker açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen gıda ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) takılmasıyla beraber gıda güvenliği konusundaki endişeler tavan yaptı.

Et, süt, meyve, sebze, bitkisel yağ ve baharat gibi pek çok gıda ürünündeki usulsüzlükler açıklanmaya devam ederken, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 Haziran 2025 tarihli bir listesi daha yayımlandı. Bakanlığın güncel listesine göre; pek çok firmanın baharat markalarında da usulsüzlükler tespit edildi.

BİRÇOK MARKA YER ALDI

Master Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Papri markasının karabiberinde yabancı madde tespit edildiği öğrenildi. Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin Arifoğlu markasının tatlı kırmızı biberinde de domates kullanıldığı anlaşıldı.



Diğer yandan Hanzade Baharat İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Hayzen Biber Baharat adlı markasının pul biberinde taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti yapıldı. Zer Dağıtım'ın Zevce markasının kekikinde yabancı madde olduğu fark edildi.

BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI LİSTELER NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel tağşiş listeleri, vatandaşın tüketimine sunulan hangi ürünlerin uygunsuz veya zararlı olduğu ve hangi firmaların listede yer aldığı hakkında bilgi verir. Bu listeye ulaşmak için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi ziyaret edilebiliyor. Liste, tespitlerin devam etmesiyle sık sık güncelleniyor.
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