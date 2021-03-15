Baharlar yetmedi, kışa kaldı

Yerli Covid-19 aşısı için verilen tarih bir kez daha ertelendi. Daha önce üretim tarihi ilkbahar olarak açıklanan yerli Covid-19 aşısı için önce sonbahar, şimdi ise yıl sonu tarih olarak verildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Nisan 2021'de hazır olur dediği yerli aşı için yeni tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Varank "Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" dedi.







Varank, "3 aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" dedi.







Bakan Koca 1 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada "nisan ve sonrası dönemde yerli aşımız devreye girecek" demiş, Koca, son olarak da 11 Mart’ta "Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız" açıklaması yapmıştı. Bakan Koca tarafından sürekli ötelenen yerli aşı tarihini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha da ileriye taşıdı. Varank, "Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" dedi.





"SENE SONUNA KADAR YERLİ AŞIMIZI ELİMİZE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"





Varank, katıldığı bir televizyon programında yerli aşı çalışmalarına ilişkin "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi 'VLP' dediğimiz 'virüs benzeri parçacıklar' aşı adayı, şu anda dünyada sadece iki ülke bu aşıyı çalışıyor. 3 aşı adayımız TİTCK'a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.