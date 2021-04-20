Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, "128 milyar dolar nerede" sorusuna "ihanet ve melanetin maskesi" dedi /20 Nisan 2021 15:02

Bahçeli, "128 milyar dolar nerede" sorusuna "ihanet ve melanetin maskesi" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" kampanyasını hedef aldı.

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Bahçeli, muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" kampanyasını hedef alarak "Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen '128 milyar dolar nerede?' sorusu, ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor, Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor, üstelik somut ve rasyonel veriler de bu ifadeleri doğruluyor, ne var ki CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor" dedi.

Bahçeli CHP'ye de şöyle seslendi: "Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Hz. Ömer, utanması olmayanın kalbi ölüdür, demişti. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir. Mertlikleri ise sıvası dökülmüş kerpiç duvar gibidir. İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayımlamak, sonra da metin değiştirilmiş, haberim yoktu, nasıl olduğunu bilmiyordum, diyerek kıvırmak mertlik değildir" 
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