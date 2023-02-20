Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 2 hafta sonra nihayet deprem bölgesine gidiyor /20 Şubat 2023 14:38

Bahçeli 2 hafta sonra nihayet deprem bölgesine gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Hatay ve Kahramanmaraş'a gidecek.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremler sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iki ilde incelemelerde bulunacak.

Erdoğan ve Bahçeli önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a gidecek.

BAHÇELİ'NİN DEPREM BÖLGESİNE GİTMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli'nin, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine gitmemesi tepki çekmişti. Çok sayıda kişi, depremden etkilenen memleketi Osmaniye'ye bile gitmeyen Bahçeli'ye tepki göstermişti.

Bahçeli’nin Osmaniye’de doğduğu evin yerine inşa edilen ve Osmaniye ziyaretlerinde kaldığı konak olan 'Devlet Bey Konağı' da tepkilerin odağı olmuştu. Depremden sonra konağın bahçesi bile depremzedelere açılmamıştı.

Bahçeli depremin ardından AHBAP'ın öncülük ettiği sivil toplum örgütlerinin yardım kampanyasını eleştirmesiyle de polemiklere sebep olmuştu. 
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