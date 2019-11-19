Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış /19 Kasım 2019 14:19

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

İki aydır tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün ilk kez Meclis'e geldi. Bahçeli'nin zayıflamış olduğu görüldü

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

İki aydır ortada görünmeyen ve Meclis Grup toplantısı yapmayan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Türk medyasında aydınlatıcı bir haber bulunmuyor. Ancak bugün verilen fotoğraf, Bahçeli'nin rahatsızlığının ciddi olduğunu ortaya koydu.

Eylül sonunda hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığı üst solunum yolu hastalığı olarak duyurulan Bahçeli hastanede birkaç gün tutulduktan sonra evine gönderilmiş, tedavisine evinde devam edeceği belirtilmişti. 14 Ekim'de mesaiye başladığı belirtilerek sakallı fotoğrafı servis edilen Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinden bu yana Meclis'e gelmediği belirtiliyordu. 

Parti kaynaklarının aksine rahatsızlığının siyasi hayatını noktalayacağı boyutta olduğu iddiaları bulunan MHP Genel Başkanı bugün Meclis'teydi. Yine grup toplantısı yapmayan, milletvekillerinin geçmiş olsun dileklerini kabul eden Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan tarafından ziyareti basına yansıdı.

Bahçeli'nin bitkin ve oldukça zayıflamış olduğu dikkati çekerken Meclis mesaisine devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

EYT'DEN ÇARK ETTİ: ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMESİ İSABETLİ

Bu arada Bahçeli kendisinin gündeme getirdiği ''Emeklilikte Yaşa Takılanlar'' (EYT) ile ilgili 180 derece dönüş yaptı. Bahçeli konuya ilişkin soruya ”Hükümetin tavrını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur” diye cevap verdi.
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