Bahçeli açıkladı: MHP İmralı Heyeti'ne katılıp Öcalan'la görüşmeye hazır

Cumhur ittifakında kriz tartışmaları sürerken MHP'ye yakın yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin önemli açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Bu haberin ardından gözlerin çevrildiği Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan bazı bölümler şu şekilde:





"BİZ MHP VE CUMHUR İTTİFAKIYIZ"

Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.





Bugün ben gördüğümüz ayrıca tarihin yaşanmış gerçeklerden damıtılarak gösterdiği hakikat ise huzurlu, umutlu, güvenli, gelişmiş, barışdil ve refah içinde serpilen büyük ve süper güç Türkiye'nin mimarisidir. Bu mimarinin inşa ve ihyası yalnızca siyasi sorumluluğumuz değil, gelecek nesillere, geleceğin ümit olan torunlarımıza vefa borcudur.





Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akla dayandığı bilinmektedir. Aklın hayal kırıklığını önlediği, toplumun umutlarına nitelik, devletin hedeflerine içerik kazandırdığı hep söylenegelmiştir. Biz aklımızı kullanarak inancımızı ve irademizin bayraktarlığı altında toplanarak doğruyu bağlılığımızı uzlaşmanın bereketiyle temellendirip önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız.





Maksadı bulanık, bakışı dağınık iradesi çarpık iddiası içi güdük itibarı sönük kimi çevrelerin terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabası duygusallıkları kaşıyarak provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörle anılan bir ülke olmaktan hızla kurtuluşun adım adım ilerlediği bu günlerde terörsüz Türkiye seferli durduracağını zannedenlerin buna dair siyasi ilan yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen öngörülen bir durumdur.





Fitnenin fesadın borazanları aynı zamanda terörün yanında yöresinde kurnazca hizalanan aymazlar ve ahlaksızlar korosudur. Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muvaffak, muzaffer ve münevver Türkiye'nin nişanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna gelmiştir. Bu komisyon 5 Ağustos 2021 tarihinden bugüne kadar gayet verimli, yapıcı, sorumlu ve iyi niyetli toplantılarını gerçekleştirmiştir. Ümit ediyorum ki bu kapsamda belirlenecek ve çerçevesi çizilecek yol haritası mucibince hukuki, siyasi ve demokratik atılımlar geniş ve gerçekçi bir mutabakat düzleminde temin edilecektir.





Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.





MHP, İMRALI HEYETİNE KATILMAYA HAZIRDIR





Bir kez daha ve tekrarla söylemem lazım gelirse Mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır.