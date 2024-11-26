Bahçeli, Ahmet Türk'le görüşmeye sıcak: 'Ağaların kapısı her zaman açık olur'

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği iddia edildi.





Cumhuriyet gazetesi, sosyal medyada ve çeşitli mecralarda ortaya atılan iddiayı DEM Parti kaynaklarına sordu.





Ancak kaynaklar, böyle bir görüşmenin planlanmadığını ve kendilerine böyle bir talebin de gelmediğini söyledi.





Daha sonra Ahmet Türk de Meclis'te TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyareti sırasında konuyla ilgili bir açıklama yaptı.





Ahmet Türk, konuyla ilgili gelen soru üzerine "Öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Kendiliğinden oluşmuş bir şey" dedi. Türk "Böyle bir talep yok randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır" ifadelerini kullandı.





BAHÇELİ: AĞALARIN KAPISI HER ZAMAN AÇIK OLUR

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli parti grubundaki konuşmasının ardından gazetecilerin Ahmet Türk sorusunu yanıtladı. Konuyla ilgili olarak Bahçeli "Değerli bir şahsiyet, görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır" dedi.





Ahmet Türk "Böyle bir talep yok randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır." ifadelerini kullandı.





"YÜZ YÜZE TEMAS BİR AN EVVEL YAPILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrısını yineleyerek, "22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" demişti.