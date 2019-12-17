Bahçeli AKP'den kopanlara hakaret yağdırdı: Komplo, kurgu, siyasi garabet...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin yine yazılı bir açıklama yaptı. Yeni parti kurulmasını eleştiren Bahçeli "Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye’nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır ne de hadleri olacaktır. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" ifadelerini kullandı.







Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tartışmalarına da değinen Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır" diye konuştu.





Bahçeli son zamanlarda kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli illerde ve Meclis'te de gerçekleştirilen Las Tesis protestosuna ilişkin ise "Ne işimiz var Libya’da diyen CHP’liler ve tüfeyli işbirlikçileri ise 'Las Tesis' eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acul ve acıklıdır" dedi.





Bahçeli tedavi olmaya başladığı Eylül'den bu yana sadece yazılı açıklama yapıyor.