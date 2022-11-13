Bahçeli AKP'nin dizginlerini eline mi geçiriyor?

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Davutoğlu, "Türk siyasetinde bir genel başkanın başka bir parti üzerinde böyle bir vesayet uyguladığı ikinci bir dönem yoktur. Koalisyon dönemlerinde bile koalisyon liderleri diğer ortağının iç işlerine karışmazdı. Şimdi AK Parti de kimin bakanlığı koruyacağı, kimin bakanlıktan alınacağı, kimin grup başkan vekili olacağı, olamayacağı Sayın Bahçeli'nin iznine tabi. Ben, AK Partinin ikinci genel başkanı olarak bunlardan AK Parti adına üzüntü, hicap duyuyorum" dedi.



AKP Grup başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın harf devrimi ile ilgili açıklamalarına kendisinin katılmadığını, ancak onun fikri ve kanaati olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Sedat Peker, Süleyman Soylu hakkında ithamlarda bulunduğunda kendi İçişleri Bakanı’nın kamuoyu önünde neredeyse yıpratılmasına izin verdi. Ne zaman Bahçeli, Soylu'ya sahip çıktı o da sahip çıktı. Şimdi ise tersi. Bahçeli, Mahir Ünal'ı istemeyince, Cumhurbaşkanı onu harcadı” iddiasında bulundu.



Davutoğlu şunları kaydetti:



“Şimdi, daha güçlü görünmesine rağmen ekibini bile koruyamayan bir cumhurbaşkanı var. Ekibine, MHP ayar veriyor. AK Parti kitleleri Erdoğan a oy vermişse, Bahçeli'nin bu vesayetini nasıl içlerine sindiriyorlar? Bugün her AK Partili konuşurken ‘Acaba, Erdoğan bu konuda ne düşünür' diye düşünmeden önce ‘Acaba Bahçeli ne düşünür' diye düşünüp, onu rahatsız etmeyecek bir cümle kurmak zorunda kendini hissediyor. Bu bir siyasi parti için zillettir.”