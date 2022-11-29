Bahçeli, altılı masayı hedef aldı: 'Ölü doğmuş, beyhude bir çaba'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin 'kara harekatı' çağrısı yaparak, "Münbiç, Tel Rıfat, Ayn El Arap'ta canlı terörist bırakılmamalıdır, alayı birden ekin gibi biçilmelidir. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalıdır" dedi.







MİLLET İTTİFAKI'NIN 'ANAYASA' ÇALIŞMASINI HEDEF ALDI

Altılı masanın önceki gün 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı yeni anayasa çalışmasını eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu:





"Zillet ittifakının dün açıkladığı anayasa önerisi ölü doğmuştur. Yapılan değişiklik önerileri beyhude bir çabadır."





Öte yandan altılı masanın açıkladığı çalışmadaki 7 yıllık tek dönem Cumhurbaşkanlığı seçimine de tepki gösteren Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak 2 yetmez, 3 olsun desek ne yapacaksınız? 5'er dönemlik 3 dönem..." ifadelerini kullandı.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:





* Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar ise bugünün eseri olacaktır.





* Doğru siyaset için evvela aranılan cevapların doğru olması gerekmektedir. Zillet ittifakının ne cevabı cevaptır ne de siyaseti siyasettir. Söylenenler bir iddia, yapılanlar ise bir ispattır. Doğru cevabı bulmak için sorulan her sorunun isabeti vazgeçilmezdir.





* Bize göre Türk Milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır, elbette bu soylu millet gerçeğinin tarih kaydını silmek, tarihi varlığına kastetmek hiç kimsenin yapabileceği veya üstesinden gelebileceği bir şey değildir.





* Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse, gücünü ve güvenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır. Başkaları günü birlik siyaset yapabilir ancak biz öyle yapamayız, farkımız Türk Milletine duyduğumuz aidiyet sevgisinde saklıdır.





"BİZ BÜYÜK AİLE OLAN TÜRK MİLLETİYİZ"

* Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. 2023 yılı için söz, inanç, hedef birliği yapıyoruz. Biliyoruz ki komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ülkemizin her hanesini komşu kapısı haline getirmek muradımızdır. İyi komşu demek aile demektir. Biz büyük aile olan Türk Milletiyiz





* Nerede bir insanımız varsa iradesine talibiz.Kimseyi ayırmadan herkesi kardeş görerek Cumhur İttifakı’nın muhteşem zaferine cumhuriyetin 100. yıldönümünde birlikte imza atacağız.





İSTİKLAL SALDIRISI

* Bölünmeye, ayrışmaya, kardeş kavgalarına, cepheleşmeye hayır diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz. Sözümüz, özümüz sağlamdır. Milliyetçi- ülkücü hareketin çizgisini bozmayan her mensubu da adam gibi adamdır.





* İstiklal Caddesi saldırısından hemen sonra bölücü terör örgütüne çok daha şiddetli darbeler vurulmuş, teröristlere saklanacak yer bırakılmamıştır. Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah’ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır.





TERÖRLE MÜCADELE

* Terörle mücadelemiz hakkın, hukukun ve helalin müdafaasıdır. Terörle mücadelemiz asayişin, bekanın, güvenliğin, huzurun ve egemenlik çıkarının meşru gerekçesidir. Son günlerde bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize hem ateş düşürmüş hem de mücadele azmimizi kamçılamıştır. Münbiç, Tel Rıfat, Ayn El Arap'ta canlı terörist bırakılmamalıdır, alayı birden ekin gibi biçilmelidir.





EKRAN YORUMCULARINA SERT ÇIKTI

* Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Dili olan, askerliğin temel kurallarından bihaber, askerlik yapıp yapamadıkları dahil belli olmayan ne kadar sözde uzman varsa, kara harekatı şu günde olacak, bu günde yapılacak diye konuşmaktadır. Deprem olur bunlar ekrana çıkar, sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler, domates, patates, soğan olur bunlar ahkam keserler, marketten pazardan, bakkaldan neredeyse çıkmadıkları izlenimini verirler, hep aynı isimler gözümüzün içine bakmaktadır.





"DAYATILAN COĞRAFYALARIN SORGULANMA VAKTİ GELMİŞTİR"

* Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek, bunlardan bıktık, usandık. Bu edepsiz, cibilliyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna sınır konulmalıdır. Güney sınırlarımızın a'dan z'ye emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerdendir. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Dayatılan coğrafyaların sorgulanma vakti gelmiştir.





* Hiçbir hain Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz tarihimiz aradığı inancı gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Zillete karşı çıkanlar Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak amacıyla harekete geçenler Cumhur İttifakı ile kenetlenmiştir. Buradan Türk'e kefen biçmeye hazırlananları bir kez daha uyarıyorum. Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın. Bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz.