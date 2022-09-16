Bahçeli, anketçilere hapis istiyor

ANA GÜNDEM OLDU





"BAŞI BOŞ BIRAKILAMAZ"





2023 seçimleri için geri sayım sürerken son dönemde yapılan anketlerde MHP “baraj altı” gösteriliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, eylülle birlikte başlattığı mitinglerde konuşmalarının bir bölümünü anket şirketlerine ayırıyor. Bahçeli, son mitingini yaptığı Bursa’da da anket firmalarına ilişkin “MHP’yi küçümseme ve küçük görme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra gelin de Bursa’ya bir bakın. Ey parayı verenin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri, biz sizin ederinizi de ciğerinizi de cibilliyetinizi de ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz” ifadelerini kullanmıştı.MHP’de uzun süredir “anket firmalarıyla ilgili yasal düzenleme” tartışılıyor. Bu konuda Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da TBMM’ye sunduğu yasa teklifi bulunuyor. Ancak şirketlerle ilgili düzenleme mitinglerle birlikte MHP’nin “ana gündem maddelerinden biri” oldu. Parti yönetimi, anket firmalarıyla ilgili düzenlemenin TBMM açılır açılmaz Genel Kurul’a gelmesini istiyor. MHP’nin “kamuoyunu yanıltan anketçilerle ilgili” isteği de cezai yaptırım.MHP’li kurmaylar, “Genel Başkan Bahçeli son dönemde anket firmalarına yönelik eleştirilerini neden sertleştirdi” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:“MHP, her seçim dönemi aynı durumla karşı karşıya kalıyor. MHP’nin oyu bilinçli ve tercihli olarak baraj altı gösteriliyor. Hatta Seçim Yasası’nda yapılan yeni düzenlemede barajın yüzde 7’ye çekilmesi bile bazı kesimlerce ‘MHP baraj altında kalacağı için’ şeklinde yorumlandı. Oysa MHP barajı geçiyor ve TBMM’de grup kuracak milletvekili sayısına ulaşıyor. Anketlerin ne kadar yanıltıcı olduğunun kanıtı seçimler. Bu nedenle anket şirketleri boş bırakılamaz. Kamuoyuna yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarıyla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu kişiler ile ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa teklifimiz zaten var. Bununla birlikte araştırmanın kim için yapıldığı, finansmanının nasıl karşılandığı, tutarının belgeleriyle birlikte paylaşılmak zorunda olması da teklif metnimizde var. Bu seçim dönemi bir kez daha anketçilerle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışının ardından teklif bekletilmeden Genel Kurul’a gelmelidir.”