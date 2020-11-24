Bahçeli: Arınç'ın yaptığı ahmaklık

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:





COVID-19 RAKAMLARI





*(COVID-19) Vaka ölüm sayıları ile kuşku uyandıracak, korku uyandıracak görüş paylaşanların bize göre samimiyetleri tartışmalı. İBB Başkanı’nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden, laçka açıklamalarına itibar edilecek hiçbir yanı yok. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, devlet ve vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. CHP zihniyetin virüsün bulaşma hızından memnun mudur yoksa? Cumhur İttifakı’yla ilgili dedikoduları esefle takip ediyoruz.





"İTTİFAKIMIZ PAZARLIKLARA KAPALI"





*Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı pazarlık üstüne kurulmamıştır.





*Erdoğan ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır; kara kediler başka yerde dolaşsın. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı’ndan çekin, Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformlar bir bir hayata geçirecektir. Onu bunu bırakın da Türksüz anayasa taslağını nasıl hazırladınız ona cevap verin.





"ÇAKICI DEVLETE HİZMET ETTİ"





*Alaattin Çakıcı benim benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur, vatan ve millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz. Alaatin Çakıcı’nın bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendi bilir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, yollara mayın döşemedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın. Alaattin Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız bir dönem Türk devletine suikast düzenleyen terör örgütleriyle korkusuzca mücadele etmiştir. 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Asıl mafya, yeraltı dünyasının elemanı Demirtaş değil midir? Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula intikal etmesi ve karara bağlanması acil beklentimizdir.





ARINÇ'A: AHMAK





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklıktır. Bülent Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran."



